Allpoolsus püüab enda muusikastiili võimalikult mitmekesisena hoida. Eeskujusid leidub nii bluusi, roki kui džässmuusika varamust. Antsonit on inspireerinud sellised muusikud nagu Deep Purple, Amy Winehouse, Daft Punk ja Norra muusik Burzum, kes on andnud inspiratsiooni sõnade kirjutamisel.

Otto lemmikud on aga rock'n'roll'i ja bluusibändid The Stone Foxes ja The Blue Stone. Noort trummarit on inspireerinud ka Ameerika rokkbändi Red Hot Chili Peppersi trummar Chad Smith, kelle omapärasest stiilist on noor muusik vaimustuses.