18.–21. juulini Narvas toimuv muusikafestival Baltic Sun kutsub piki Narva jõge sõitma oma džässijahiga mereäärsesse Narva-Jõesuusse. Luksusliku varustusega 31meetrine laev on varem kuulunud Prantsusmaa Elvis Presleyle ehk Johnny Hallydayle. Eksklusiivse jahi pardal on Cannes’i festivali raames pidutsenud nii mõnigi filmitäht eesotsas Johnny Deppiga, kes korraldas jahi peal “Kariibi mere piraatide” järelpeo.

“Mojito-nimeline džässilaev ei ole lihtsalt luksuslik jaht – see on maailmatasemel muusika- ja meelelahutusajalooga superlaev, mille pardal on toimunud nii mõnigi VIP-pidu Vahemerel. Väga meeldiv, et selle toreda laeva ajalugu saab täienduse veel ühe tipptasemel muusika- ja meelelahutussündmuse võrra, milleks on Narva festival Baltic Sun,” räägib festivali peakorraldaja Oleg Pissarenko.

Mojitol on 3 tekki, alumisel korrusel on luksuslikud kajutid, keskmisel avar salong koos kaptenisillaga ning korrus kõrgemal asuval avaral päikesetekil on baar külmade jookidega ja lamamistoolid mõnusaks lesimiseks. Reisi teeb veel mõnusamaks live-muusika. Luksusjaht on valmis sõidutama korraga kuni 80 inimest.