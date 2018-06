Neljanda korruse elanik kohtab oma naabrit kolmandalt korruselt.

"Eile oli meil väike pidu. Tulid minu vanad sõbrad ratsaväeeskaadrist. Ma loodan, et me ei häirinud teie öörahu?"

"Oh ei, kulla naaber, kuid ma tahaksin sinult teada, kuidas teil õnnestus hobused neljandale korrusele toimetada?"