Lugu keskendub argielu inimlikkusele ja on valminud erinevate muusikute iseloomulikke tunnetusi kokku sidudes, mis oli ühtlasi koostööd kannustavaks jõuks. Toreda faktina olgu mainitud, et salvestamisel kasutati rütmielemendina tühja smuutipudelit.

“Sõnade kirjutamisel sai alguseks jämmimise käigus kõlama jäänud fraas “Don't pretend” ja sellest lähtus kogu temaatika. Tahtsime kirjutada millestki, millega kõik suhestume - tihti tuleb suhtes ette hetki, kus inimestel on keeruline üksteise jaoks aega leida. Sellest tulenevalt saavad välja öeldud sõnad, mida me võib-olla tõsiselt ei mõtle ja mis on tegelikult üsna läbinähtavad. Samas pole sellised olukorrad kunagi ühepoolsed ja loo sõnum ongi, et oleme selles koos ja üks ei ole rohkem süüdi kui teine,” räägib Anett.