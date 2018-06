Hullumajja tuleb komisjon ja näeb, et kõik hullud istuvad isetehtud õngedega kraanikausside juures.

"Mida sa siin teed?" küsitakse ühelt hullult.

"Kalu püüan."

"Aga millega sina tegeled?" küsitakse teiselt.

"Kalu püüan."

Nii vastavad kõik. Lõpuks jõutakse viimase hulluni: "Mida sina siin teed, püüad ka kalu või?"

"Ei," vastab see.

"Selle võib välja lasta," arutavad komisjoni liikmed omavahel. Aga haige hõõrub käsi: "Ega ma hull ole, et neile parimad kalakohad välja annan!"