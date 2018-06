Politseijaoskonnas vastandatakse ohvrit ja kurjategijat. Komissar küsib:

"Kas see on sama mees, kes teid linnapargis kolmel korral vägistas?"

"Ei mingit kahtlust!" vastab neiu. "Ma võin isegi täpsed kuupäevad nimetada. Esimene kord oli 20. märtsil, teine kord 10. aprillil ja kolmas kord 15. aprillil. Ja just paar päeva hiljem oli teil vaja ta arreteerida!"