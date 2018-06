Looduses on praegu äärmiselt tuleohtlik aeg, mida näitavad ka viimaste nädalate jooksul sagenenud suured metsa- ja maastikutulekahjud. Sellest tulenevalt kutsus päästeameti vastutav korrapidaja eile päästeameti peadirektori korraldusel kokku üleriigilise staabi.



Staabi ülesandeks on kindlustada, et lisaks keskkonnakahjude suurenemise ärahoidmisele oleks tagatud ka elupäästevõimekus üle Eesti. Selleks monitoorib staap olukorda, koordineerib päästeressursse ja kommunikatsiooni.

„Oleme jälginud suurest tuleohust tekkinud olukorda kõrgendatud tähelepanuga. Soe sademeteta ilm päästesündmuste vähenemist ei ennusta, pigem vastupidi,“ ütles päästeameti vastutav korrapidaja Sven Jablonski. „Jälgime toimuvate sündmuste kulgu ja prognoosime võimaliku täiendava abi vajadust, sealhulgas oleme valmis ka rahvusvahelise abi taotlemiseks.“

Päästeamet tuletab meelde, et suure tuleohuga ajal on keelatud metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas. Iga inimene saab jälgida enda ja teiste ohutut käitumist looduses ning seeläbi anda oma panuse selleks, et tulekahju ei tekiks.