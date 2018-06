Beyoncé Knowles alustas äsja koos abikaasa Jay-Z'ga suurejoonelist maailmaturneed, kuid lauljanna võib varjata pommuudist.

Sotsiaalmeedia kihab ärevusest: kas Queen Bey ootab tõesti neljandat last? Sellele paistavad viitavat nii fännifotod kui ka -videod ning kõmulehe Star artikkel, mille väitel on Beyoncé neljanda lapse tulekust seitsmendas taevas.

But beyonce is DEFO pregnant pic.twitter.com/wBPO4aF8Ro

"See oli nii varsti pärast kaksikute sündi šokk, kuid ta on üliõnnelik," kinnitab keegi insaider väljaandele.

How close to the queen 👑🐝 pic.twitter.com/hFlFC3vKOa