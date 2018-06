Tarbijakaitseamet kontrollis veel, kas kampaanialehtedes reklaamitud kaubad on tegelikult kauplustes saadaval. Kontrollitud 587 tootest puudus kaup vaid ühes Jyski Narvas kaupluses. „Kampaaniatoodete lõppemine on üks sagedasemaid tarbija eksitamisi, millele oleme varem korduvalt kauplejate tähelepanu juhtinud. On hea meel näha, et kauplejad on hakanud paremini oma kampaaniaid korraldama nii, et reklaamitud toode ei osutud tühjaks peibutuseks,“ lisas Sooniste.