"Maksud sõidavad Lätti" korraldajad annavad Facebooki postitatud pressiteates teada, et nad on koondunud rahvaalgatusliku suveräänsusliikumise nime taha. Ürituse korraldajad on ajendatult ühisest murest vabariigi tuleviku pärast koondamas Eesti kodanikest ühiskonnaaktiviste, kellel eranditult ei ole parteilist kuuluvust. "Meie sõnum on: rahvas on riik ja me oleme valmis korraldama revolutsiooni, aga mitte oma riigi vastu, vaid inimeste südames. Nõuame, et Eesti oleks demokraatlik riik, nagu põhiseaduse esimeses paragrahvis on deklareeritud," seisab pressiteates. Liikumise järgmine rahvuslik pidu ja meeleavaldus toimub juba 20. augustil kell 16.00 Raplamaal Kuusiku lennuväljal. Maakondadest sõidavad üritusele ka autokolonnid.

Mida korraldajad taotlevad

Pressiteates annavad korraldajad teada, et nõuavad poliitilise süsteemi muutmist. "Nõuame seda kõik koos, et meid kuulda oleks, sest praegune süsteem on valitsuse poolt mugandatud oma taskute täitmiseks ja oma rahvaga kahjumlikult toimetamiseks. Nõuame niisugust riigireformi, mis ei jätaks põhiprobleeme tähelepanuta ja on toetamisväärne," seisab teates. 1. Nõuame poliitilise süsteemi muutmist, kus riigijuhtimine oleks läbipaistev ja puuduks üleliigne bürokraatia.

2. Nõuame rahvaalgatuse õiguse taastamist, riigipea otsevalimiste taastamist, sest rahvast peab kuulama kogu aeg, mitte kord nelja aasta jooksul enne valimisi!

3. Nõuame, et saadikute palk oleks seotud saadikute kohaloluga, ning reaalse tegevusega ja saadikutel oleks hääletamise kohustus!

4. Riiklike ja ringkondlike nimekirjade alusel häälte ülekandmist võimaldava ja sellisena täiesti ebaadekvaatse riigikogu valimiste korra muutmist.

5. Me nõuame, et erinevates valdkondades töötaksid ministritena ja tippjuhtidena eranditult erialade eksperdid, kel on vastav haridus ja /või silmapaistvad tulemused ette näidata ehk inimesed, kes saavad aru, kuidas reaalne elu toimib! Vastutamine peab tähendama lahkumist nii majanduslikult valusaks osutunud prohmakate eest kui ka avaliku arvamusega vastu ollu mineku eest, kui võim osutub selle tulemusena halvatuks. Valitsus ja riigikogu peavad eelkõige rahva ees vastutama. Meie paneme nad vastutama ja veame avalikult häbiposti kuni nad tunnevad, et terve riik ja mitte ainult riik vaid kogu ühiskond on nende vastu...