Suurbritannia heategevusorganisatsioonil Oxfam GB keelati tegutsemine Haiitil. Oxfam sattus turmtule alla seoses The Timesi väitega, et organisatsiooni töötajad palkasid endale pärast Haiti 2010. aasta maavärinat missioonil olles prostituute.

Haiiti valitsuse sõnul võeti otsus vastu seaduste rikkumise ja inimväärikuse põhimõtte tõsise rikkumise tõttu.

Oxfam teatas, et mõistab otsust, lisades, et mõnede nende töötajate käitumine on olnud täielikult vastuvõetamatu.

Veebruaris avaldatud 2011. aasta siseuurimise raportist selgus, et Oxfami tolleaegne piirkondlik juht Roland Van Hauwermeiren tunnistas prostituutide palkamist. Pärast pikki aastaid kõneles üks naistest ITV Newsile, et alustas orgaid nautiva Van Hauwermeireniga intiimsuhteid, kui oli alles 17aastane.