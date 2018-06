Liikumisega Eesti 200 liitus juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Civitta Internationali üks asutaja Meelis Niinepuu, kes hakkab osalema visioonitoimkonna töös.

„Ettevõtjana on mulle sümpaatne, et Eesti 200 maailmavaade on pikem visioon Eesti tulevikust, mitte üks valimistsükkel. Sellise platvormiga võiks liituda võimalikult suur hulk aktiivseid kodanikke, et enne riigikogu valimisi viia debatt sellisele tasemele, et see hakkaks reaalselt mõjutama erakondade valimisprogramme,“ ütles Niinepuu.

Eesti poliitika ühe suurima väljakutsena nimetas ta parlamendi reformi. „Kõik algab parlamendist. Meie rahvaarvu arvestades on riigikogus täna selgelt liiga palju elukutselisi poliitikuid ja liiga vähe spetsialiste. Kui me suudame tuua parlamenti ühiskonnas aktiivseid inimesi nii, et nad saaksid jätkata oma põhitööd, siis kasutaksime oma väikeriigi inimressurssi nutikamalt ja parandaksime poliitika mainet tervikuna,“ lisas Niinepuu.

Tänases Postimehes tegi Niinepuu ettepaneku mõtestada riigikogu töö ümber selliselt, et lahutataks parlamendi professionaalne töö ja esindusdemokraatia rahvalikud funktsioonid. Nelja aasta pikkuse mandaadi kohta töötaksid enamus riigikogu liikmeid ühe nädala kalendrikuus parlamendis ja kolm nädalat oma erialal. Riigikogu komisjonide esimehed ja olulisemad ametnikud töötaksid täistööaja ja täispalgaga. Kõik Riigikogu liikmed saaksid parlamendi seadusandliku potentsiaali tugevdamiseks palgalised abilised nagu tavaks teistes Euroopa riikides.

Meelis Niinepuu on juhtimiskonsultatsiooniettevõtte Civitta International üks asutajatest ja juhtidest. Ettevõtte tegutseb kokku 9 riigis ja selles töötab 230 inimest. Ta on ka investeerimisettevõtte Wiser üks kaasasutajatest. Lisaks ettevõtlusele on Niinepuu tegev mitmete kolmanda sektori ettevõtmiste juures ja juhib Eesti Mälu Instituudi nõukogu tööd.