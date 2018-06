Äsja avaldatud Albert Einsteini reisipäevikud paljastavad juudi soost füüsikateoreetiku rassistlikud ja ksenofoobsed vaated.

1923. aasta oktoobrist kuni 1923. aasta märtsini kirjutatud märkmed põhinevad Aasias ja Lähis-Idas kogetul, vahendab BBC. Sissekannetes teeb Einstein põhjalikke ja negatiivseid üldistusi– näiteks liigitab ta hiinlased töölisteks, räpasteks ja rumalateks inimesteks. Sri Lankal on ta kirja pannud järgmise mõtte: „Nad elavad suures mustuses ja märkimisväärses haisus, nad teevad vähe ja vajavad vähe.“

Hiljem, Hilteri võimu eest USA-sse põgenedes ning seal kodanikuõigusi propageerides, sõnas Einstein, et rassism on valgete inimeste haigus.

Einsteini reisipäevikud andis välja USA Princetoni ülikool. Köite pealkirjaks on „The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine and Spain 1922 – 1923“.