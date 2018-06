Keskealised juhid on hädas noorte alluvatega, kes ei taha üheksast viieni tööl käia, küsivad palju miks-küsimusi ja on teistsuguste ootustega kui noored paarkümmend aastat tagasi.

CV-Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Au­väärt kinnitas Maalehele, et noored ootavad kõrget juhtimiskvaliteeti, ja kui ettevõttes on midagi kehvasti, on nad kiired liikuma.

“Noorematel põlvkondadel hakkab kaduma vajadus stabiilsuse ja kindlustunde järele – nad ei karda töökohti vahetada,” toob ta välja erinevuse vanemate põlvkondadega. Noored soovivad töötada ettevõttes, kus tunnetavad, et nende panus on oluline ja neid väärtustatakse. “Tööandjad ei tohiks lasta end eksitada sellest, et noored ei sea kõrget palgataset töökoha valikul enam esimeseks – konkurentsivõimelist palgataset peetakse lihtsalt enesestmõistetavaks, milleta tööotsija tähelepanu püüda on pea võimatu,” rõhutab Auväärt.

