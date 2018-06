Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud prokuröri apellatsiooni mõista võimuliialduse süüdistuses süüdi arestimajapolitseinik Endel Soovik (pildil),

kes narkojoobes mehe öötundideks käeraudadega voodi külge laskis aheldada.

2016. aasta 7. augusti öösel tõi politsei Pärnu arestimajja Silveri, kelle uriiniproovist leiti narkootikumide jälgi. Arestimajas töötanud Endel Soovik käskis abipolitseinik Germanil noormehe käed raudu panna. Endel laskis Silveri vabaks hommikul . Asjas alustati kriminaalmenetlust

võimuliialduse paragrahvi alusel. Pärnu maakohus Sooviku võimuliialduse paragrahvis õigeks. Prokurör vaidlustas otsuse ja palus mõista Soovik süüdi võimuliialduse paragrahvis ning karistada teda aastase tingimisi vangistusega.

Esmaspäeval Tallinna ringkonnakohus prokuröri apellatsiooni ei rahuldanud. Kohtukolleegium leiab, et apellatsiooni väited ei anna alust maakohtu otsuse tühistamiseks.

Erinevalt prokurörist leidis ringkonnakohus, et Silverile arestikambris käeraudade panek oli põhjendatud. Soovik selgitas, et ta pidas käeraudade panekut põhjendatuks, kuna Silver oli agressiivne ning oli ka enesevigastamise oht. Ringkonnakohus leiab, et Silveri kambrisse paigutamisel oli alust arvata, et ta võib osutada korrakaitseorgani ametiisikutele füüsilist vastupanu või kambris ennast vigastada.