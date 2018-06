Jõgeva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Adavere Alevikus (km 118,5–119,1) langetatakse ohtlikku puud. Langetamise ajaks on üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldatakse reguleerijatega.

Põlva maakonnas on truubiremondi tõttu liiklusele suletud 14. juunist kell 8.00 kuni 19. juunini kell 20.00 Võõpsu–Käre maantee (km 1,5). Ümbersõit on korraldatud Toomasmäe küla ja Silla tee kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 14,4 km.

Teeremondi tõttu on mitmes maakonnas üle Eesti liiklus piiratud.

Valga maakonnas Valga–Uulu maanteel Helme–Tõrva lõigul (km 26,0–30,0) remonditakse teed. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Rapla maakonnas Kose–Purila maanteel Toomja–Kuimetsa lõigul (km 19,0–21,1) asfalteeritakse teed. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

Võru maakonnas Raiste–Osula–Varese maanteel (km 7,3–10,5) alustatakse teeremondiga. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldatakse fooridega. Ligikaudne ooteaeg on kuni 3 minutit.

Harju maakonnas Riisipere–Vasalemma maanteel Lemmaru–Aude lõigul (km 6,6–14,0) asfalteeritakse teed. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

Eelteade: