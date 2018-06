Kuressaares leidis aset südantsoojendav juhtum, kui mitu heatahtlikku inimest tegid kõik endast oleneva, et luigepere üle sõidutee pääseks.

Kuressaare elanik Irene jagas Facebookis videot luigeperest, kes otsustas koos oma kolme pojaga mereäärsesse elamurajooni kolida.

"Peab mainima, et issi oli väga uhke, asjalik ja tõsiseltvõetav. Just selline nagu üks isa peab lapsi kaitstes olema. Eriti rõõmustas aga see, et Tuulte Roosi rajoonis on inimesed, kes tõesti hoolivad! Kogu luigepere liikumist turvas kolm kuni viis inimest ja lisaks auto, mis sõitis Nasva-poolsele teele risti," kirjeldas Irene.

"Võiks ju õelda: lihtsalt linnud! Aga tõsiselt hea tunne oli, kui nägin, kuidas inimesed koos panustavad linnu abistamisse. Ei ole kõik kadunud! Hoolige rohkem ja julgege seda ka välja näidata!" julgustas Irene.