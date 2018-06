Kogu turismisektor seisab silmitsi muutunud turusituatsiooniga ja seda hetkel, mil valdav osa sektorist on just teinud või tegemas suuri investeeringuid.

Näiteks on Värska sanatoorium investeerinud kahe viimase aasta jooksul kaks miljonit eurot, et uuendada ja arendada pakutavaid teenuseid. Oodatava turistide kasvu asemel on see aga muutunud oludes hoopis vähenenud.