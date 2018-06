„Üks osa meie patsientidest on selgelt ülekaalulised, kelle raviks on maovähendusoperatsioon – selle eesmärk on eluea pikendamine ja elukvaliteedi tõstmine. Teine osa patsientidest on need, kelle kehakaal pole küll eriti tõusnud, aga kes soovivad kehakuju parandada. Nendele teeme kõhuplastikat, rasvaimu, kõhulihaste korrigeerimist, vajadusel ka rasvarakkude siirdamist,“ räägib kirurg Sven Troost.

Kui naised on tihti oma kehaga hädas pärast rasedust (suur osa naiskliente on vanemad kui 40), siis meestel venib kõht välja kaalukõikumiste tagajärjel. Esmajoones peaks jälgima toitumist ja treenima, kuid kahjuks ei saa kõike alati sel moel korda ajada.

„See on osal inimestest kergem ja teistel raskem. Keskikka jõudes tekib soovimatu rasvkude pea kõigil. Ka kõhu niinimetatud väljavenimine on mingil määral vanuse tõustes paratamatu. Ühelt poolt on see seotud kõhulihaste sidekirme kollageenkiudude struktuuri muutumisega ja teiselt poolt mehaanilise venitusfaktoriga kaalu kõikumiste ja raseduste toimel,“ selgitab Sven Troost. Ta toonitab, et trenn on küll suureks abiks, aga kõhu puhul on sirglihaste diastaas ja lihastuppede venimine treeninguga vähe mõjutatavad.

Praktikas korrigeeritakse väljaveninud kõhtu kõhuplastika käigus ehk alati ka väljaveninud nahka. „Tegelikult pöördutaksegi meie poole peaaegu alati väljaveninud naha murega, kuid sellega koos korrigeeritav lihaskorsett annab enamasti vähemalt samaväärse efekti. Ka võimalikud kaasnevad kõhuseina songad, mida inimene ei pruugi tähelegi panna, kuuluvad samas etapis korrigeerimisele,“ toob Troost välja.

Sven Troost nendib, et üsna palju pöördutakse nende poole sooviga saada ihaldatud sixpack. Loomulikult teel on võimalik see saavutada kõigest 15% inimestest.

„Sixpacki aitavad esile tuua tehnikad, mida individuaalselt varieeritakse ja kombineeritakse. Sinna kuuluvad lihasaponeuroosi pinguldamine keskjoonel, põikilihaste piirkonnas, naha pinguldamine, rasvaimu üldiselt ning niinimetatud sixpacki joonte tegemine rasvaimuga,“ lausub Troost. Kirurgi sõnul reklaamitakse seda viimast mitmetes kliinikutes tihti eraldiseisva protseduurina, kuid tegelikkuses ei jäta ta teistest eraldi tehes naturaalset muljet. „Mina pooldan meetodeid, mis ka funktsiooni parandavad ning seda lihaste pinguldamine teeb,“ lisab ta.

Lõpetuseks paneb aga Sven Troost inimestele südamele: „Lihaste korrigeerimine ei asenda kindlasti treeninguid, kuid pakub täiendavaid võimalusi soovitud tulemuse saavutamiseks.“

