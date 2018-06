Täna õhtul jäi ära Nordica Vilniuse lend, Leedu pealinna saab alles homme.

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo sõnul olid lennukil tehnilised probleemid.

Alguses arvati, et suudetakse need peagi likvideerida, mistap öeldi lennujaamas välja lihtsalt hilinemisteade. Lõpuks aga selgus, et täna lend väljuda ei saa.

Reisijatele pakutakse vajadusel majutust hotellis ning Vilniusesse lennutatakse nad homme esimesel võimalusel.

