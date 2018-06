"Seitsmeste" otsestuudios võttis koha sisse Miss Estonia 1997 Kristiina Heinmets-Aigro.

Aigro rääkis Miss USA missivõistluse korraldajate otsusest ahistamiskampaania Me Too valguses jätta alates sellest aastast ära bikiinivoor ning paljastas, millised on tema kogemused missivõistluselt ja kas ta on tundnud ahistamist ka omal nahal.

