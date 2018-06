Elu24 andmetel on helilooja Alar Kotka (pildil) ja lauljatar Nancy (pildil) vahel hõõguv vihaleek avalik saladus. „Kotkas on selgelt välja öelnud, et ta ei astu Nancyga samal laval üles,“ ütles portaalile kontserdikorraldaja. Põhjus peituvat fonogrammides, mida lauljatar siiani kasutab, kuid mille õigused peaksid kuuluma Kotkale. Haapsalu jaanitulel esinema pidanud Nancy nimi on reklaamidelt kadunud. Samal üritusel astub koos 2 Quick Startiga lavale Kotkaski. Kas lauljatari kadumine esinejate ridadest võib olla seotud vana vimmaga? Kotkas ja Nancy keeldusid asja kommenteerimast ning eitasid tüli.