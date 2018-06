37aastase moefirma Guess kaasasutaja ja tegevesimees Paul Marciano (pildil) astub tagasi. Neli kuud varem süüdistas tippmodell Kate Upton (pildil Marcianost paremal), kelle meesteajakiri Maxim kuulutas äsja maailma seksikaimaks naiseks, Marcianot seksuaalses ahistamises.

Upton (26) väitis, et Marciano oli teda 18 aasta vanuses verbaalselt kimbutanud ning sündsusetult puudutanud. Marciano eitas süüdistusi, kuid taandus kaks nädalat hiljem Guessi igapäevatööst, kirjutab New York Post. Iseseisev uurimiskomisjon leidis neli kuud kestnud juurdluse käigus, et Marciano oli suhtluses modellide ja fotograafidega „ilmutanud puudulikku otsustusvõimet". Ühtlasi olevat Marciano asetanud end „olukordadesse, kus võisid sündida ja sündisidki õigustatud väited sündsusetu käitumise kohta". Väidete all peetakse silmas süüdistusi sündsusetutes kommentaarides ja mobiilisõnumites ning ligitikkumises, sealhulgas suudlemises ja käperdamises. Lehe teatel on Guess ja Marciano maksnud 500 000 dollarit valuraha viiele inimesele, kes süüdistasid Pauli sobimatus käitumises.

Marciano jääb Guessi nõukogu liikmeks 30. jaanuarini. Esimeheks määrati tema vend Maurice.