Rahandusminister Toomas Tõniste avalikustas tänases riigikogu infotunnis selleks aastaks planeeritud alkoholiaktsiisist laekuvate tulude numbri, mis on taaskord väiksem varasemalt planeeritust ja seda 28 miljoni euro võrra. Kui lisada siia ka saamata jääv käibemaks 6 miljonit eurot, vähenevad tulud prognoosituga võrreldes hoobilt 34 miljoni võrra.

Kui eelmise aasta riigieelarves planeeriti 2018. aasta alkoholiaktsiisi laekumiseks praegu täiesti pöörasena tunduvad 341 miljonit eurot, siis seda summat korrigeeriti tänavu aprillis avaldatud kevadprognoosiga 286 miljonile eurole ehk 55 miljoni võrra allapoole.

Alkoholipoliitika teemal aru andnud rahandusminister Tõniste avalikustas aga, et sedagi numbrit on juba allapoole "korrigeeritud" ja lausa 28 miljoni euro võrra. See tähendab, et rahandusministeerium planeerib tänavu alkoholiaktsiisi tuludena eelarvsse laekuma hoopis 258 miljonit.

