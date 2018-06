„Troonide mäng“ saab küll otsa, kuid fänne ei jäeta kauaks nukrutsema. Telefirma HBO on tellinud fantaasiasaaga alusteose „Jää ja tule laulu“ autorilt George R. R. Martinilt ja stsenarist Jane Goldmanilt uue seriaali avaosa. „Troonide mängu“ eellugu viib vaataja kümme tuhat aastat varasemasse aega.

HBO teatel põhineb uue sarja pilootosa Martini ja inglise stsenaristi Goldmani (“Kick-Ass: Uus superkangelane“, „Kingsman: Salateenistus“) kirjutatud lool. Stsenaariumi autor on Goldman. „Troonide mängu“ eellugu jälgib maailma allakäiku kangelaste kuldajastust süngeimasse tundi. „Vaid üks on kindel: Westerose ajaloo võigastest saladustest ebalaste tõelise päritoluni, Ida mõistatustest legendaarsete Starkideni ... See on hoopis teine lugu kui see, mida me teame,“ kruvib HBO oma pressiteates pinget üles.

USA telefirma oli varem mõista andnud, et Martini loodud universumisse plaanitakse mitut uut sõsarseriaali – „nullist viieni“, õrritas HBO programmijuht Casey Bloys fänne. Mullu mais värbas HBO eellugude kallal töötamiseks terve hulga stsenariste, nende seas Goldmani, maineka põnevusdraama „Los Angelese räpased saladused“ käsikirja autori Brian Helgelandi ja „Westworldi“ stsenaristi Carly Wray. Hittsarja kaheksas ja ühtlasi viimane hooaeg jõuab eetrisse järgmisel aastal kuue tunni pikkuse mängufilmina, nagu Bloys lubas. „See sari on tõestanud, et televisioon on samavõrd võimas kui film, paljudel juhtudel võimsamgi,“ ütles HBO programmijuht ning lisas, et esimene eellugu jõuab eetrisse vähemalt aasta pärast „Troonide mängu“ lõppu.

Martin toonitab oma blogis, et uues sarjas ei ole ainsatki „Troonide mängu“ tegelast. Tegevus kandub ajas kümme tuhat aastat tagasi. „Kuna alles anti sisse tellimus pilootosale, oleme protsessi algusjärgus, meil pole veel režissööri, näitlejaid, võttepaika ega isegi mitte pealkirja,“ täpsustab USA fantaasiakirjanik. „Ise hääletaksin „Pika öö“ poolt, mis on väga kõnekas, kuid ma ei usu, et see tõeks saab.“ Martin oletab, et HBO tahab uue sarja pealkirja lisada fraasi „troonide mäng“. „Varem või hiljem saame teada,“ lubab ta fännidele.