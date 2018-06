Iirimaa viimane rahvahääletus tühistas riigi põhiseaduse paragrahvi, mis keelas raseduse katkestamise. Katoliiklik maa kavatseb astuda järgmise sammu ilmalikuma ühiskonna suunas ning paneb rahvahääletusele jumalateotuse keelu, samuti plaanitakse muuta põhiseaduse teksti, mis tänapäeval seksistlikuna võib mõjuda. The Guardian vahendab, et Iirimaal on pühaduseteotus ehk blasfeemia põhiseaduses kirjas kuriteona. Oktoobris korraldab riik sel teemal referendumi. Tõsi küll, blasfeemiareferendum ei toimu omaette eraldi, vaid samaaegselt presidendivalimistega. Ehk et valimisputkas saavad Iiri kodanikud oma arvamust avaldada rohkem kui vaid ühes küsimuses. Eelmisel kuul toimus rahvahääletus raseduse katkestamise paragrahvi osas ning iirlased hääletasid ülekaalukalt paragrahvi tühistamise poolt. Rahvahääletused on osaks suuremast protsessist, et muuta põhiseadus ajakohasemaks. Iiri valitsus on valmis tegema veelgi muudatusi, kui rahvas selleks soovi avaldab.

Näiteks viitab põhiseadus ühes punktis naisele kui koduhoidjale. Selle täpsem sõnastus on järgmine: „Iiri riik tunnustab, et koduse eluga toetab naine riiki viisil, ilma milleta ei saaks riigi üldist heaolu saavutada. Seega püüdleb riik selle nimel, et emad ei peaks majanduslikel põhjustel end tööga hõivama ning seega oma koduseid kohustusi hülgama.“

Tõenäoliselt korraldab valitsus rahvasuus „koduse naise klausliks“ kutsutud punkti sõnastuse osas referendumi millalgi pärast jumalateotuse rahvahääletusele panemist. Valikute hulgas saavad olema kas punkti eemaldamine täielikult või ümbersõnastamine nii, et see viitaks hooldajate tööle üldisemalt. Ehkki paljud Iiri poliitikud on põhiseaduse tänapäevastamise osas positiivselt meelestatud, on neidki, kes leiavad, et rahvahääletusi on liiga palju ning enne peaks keskenduma juba muudetud või tühistatud seaduste korrigeerimisele. Näiteks raseduse katkestamise paragrahvi vastu on rahvas küll hääle andnud, kuid täiesti konkreetset pilti sellest, milline saab olema seda reguleeriv uus seadusandlus, veel pole. Poliitik Bríd Smith leiab, et seni kuni Iiri naised peavad seaduse muutmise realiseerimist oodates välismaal aborti tegemas käima, ei tohiks uusi rahvahääletusi ja seadusemuudatusi peale tulla.