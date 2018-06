"Kui meil oli selle reklaami tegemiseks kokkusaamine, siis ma tegelikult paotasin ise selle lause, et võiks teha sellest ühe päris uue versiooni. Sealt see mõte idanema hakkas ja lõpptulemus sai väga kihvt mu meelest, mulle küll meeldib!" räägib popdiiva.

Lauljanna sõnul oli väga lahe koos Aaslaiu ja Taavi Paometsaga koostööd teha. "Väga huvitav on teha sellist ootamatut koostööd ja tulla välja sellise kooslusega, mida ei osata oodata," sõnab ta. "Nüüd on sellel laulul hoopis teistsugune aranžeering ja teistsugune lähenmine, natukene on harmooniat ja viisi muudetud, minimaalselt sõnugi. Selline ta sai!"

Länikut ootavad ees tihedalt esinemistega täispakitud suvekuud. Kas Läniku kontserdil hakkab ka nüüd seda uut versiooni "Suvekuningannast" kuulma? Ja kas vana versioon ikka ka kõlab?

"Uus "Suvekuninganna" versioon läheb kõigepealt raadiojaamadesse. Mina esitan seda laulu ikka nii, nagu ma olen seda kogu aeg esitanud oma bändiga ja omale armsaks saanud moel. Me polegi sellest veel tegelikult rääkinudki, et kui me esineme kõik erinevatel oma esinemistel, kas me siis võiksime seda varianti kasutada, eks lepime kokku!" vastab Länik.

Loo esmaesitlusel viibis ka loo autor Mikk Targo, kes uut versiooni täna esimest korda kuulis. Ka tema jääb uue versiooniga rahule.

"Ütleme niimoodi, et kui on hea laul, vääna teda kuidas tahad, läheb ikka paremaks. Peabki värskust tooma!" kommenteerib ta.

Üritusel oli koos ka palju teisi lauljaid ja seltskonnatähte, muuhulgas näiteks "Eesti otsib superstaari" tähed, Reet Linna, Tanja Mihhailova ja "La La Ladies", Jüri Pootsmann jpt.