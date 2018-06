Erakond Isamaa käivitab lähipäevil oma uudisteportaali, mille juhiks on partei riigikogu fraktsiooni meedianõunik Mart Luik.

"Me tahame, et meil oleks erakonna liikmetele ja meie maailmavaadet toetavatele inimestele üks uudistekanal. Kui meile tundub, et mõni seletus või meiepoolne kommentaar on filtritesse kinni jäänud, siis oma kanalis me saame kõik lõpuni lahti seletada," selgitas Mart Luik ERRile.

Portaali teeb viie-kuue liikmeline meeskond, kuhu kuuluvad lisaks Mart Luigele Riina Solman, Veiko Lukmann, Karl Sander Kase, Birgit Remiküll ja ka Kalle Muuli.

"Põhimõtteliselt hakkame ajakirjandusega tegelema," ütles Luik.