Valitsuse otsus vastuoluline isikuandmete kaitse seaduse eelnõu napilt enne kolmandat lugemist riigikogu menetlusest tagasi võtta väärib kiitust. Olgugi et nii ei saanudki me teada, kui suur on ajakirjandusvabaduse kitsendamisse soosivalt suhtuvate parlamendiliikmete hulk. Õnneks pole põhjust arvata, et ülekaalukas.

Kirglik arutelu selle üle, kas seadusesse peaks kirja minema, et ajakirjanikud tohivad isikuandmeid avaldada „avaliku huvi“ või ainult „ülekaaluka avaliku huvi“ korral, ei tekkinud ilmaasjata. Nagu õnnetuse või lihtsalt halbade asjaolude kokkulangemise puhul võib saatuslikuks saada vaid üks millimeeter, võivad ühel läbimõtlemata sõnal olla ettenägematud tagajärjed – eelnõu tagasivõtnud justiitsminister Urmas Reinsalu teab seda isiklikust kogemusest. Esimene mõju võinuks olla senise hea koha kaotamine riikide ajakirjandusvabadust hindavates pingeridades. Igal juhul tekitanuks hindajates küsimusi, miks soovib üks Euroopa Liidu liikmesriik rakendusseadust rangemaks kirjutada kui nõuab Euroopa määrus.

Põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur, kelle abiga selline täiendus eelnõusse sisse viidi, rõhutas, et ülekaaluka avaliku huvi mõiste on kasutusel ka kehtivas seaduses. See on tõsi, aga kas komisjon võttis piisavalt aega kaalumiseks, et ehk on seegi seadus vigane? Tundub, et paljud poliitikud mõtlesid sellele alles siis, kui ajakirjanikud ja juristid sellele tähelepanu juhtisid. Igatahes jäid reformierakondlased Hanno Pevkur ja muudatusettepaneku vaimne isa Rein Lang oma arvamuses kiiresti üsna üksi ja koduerakonna toeta. Et ettepanekut kritiseeris ka Kaja Kallas, tekib küsimus, kas erakonna ohjamine Brüsselist läheb siiski vaevalisemalt, kui värske esimees lootusrikkalt ette kujutas?

Kohe algav parlamendi suvepuhkus tähendab aga seda, et uue isikuandmete kaitse seaduse saame arvatavasti alles sügisel. Sellest ei juhtu arvatavasti midagi, sest uue seaduse vastuvõtmine on veninud enamuses Euroopa riikides. Liigne agarus olevatki ogarus.