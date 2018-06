Kuidas lahendada teadlasi tüütav, sotsiaalvõrgustikes kirgi küttev vaidlus Maa kuju üle? Veebileht The Space Academy kirjutab võimalikust ideest, mille käigus võiksid lamemaalased omal käel ja kaamerate ees Maa kuju uurida. Kui nad muidugi väidetavalt Maa serva valvavatest sõduritest mööda saaksid.

Lapiku Maa teooria juured peituvad religiooni ja teaduse vahel tekkinud vastuolus. Enamik selle esimestest nn tõenditest peituvad religioossetes, mitte teaduslikes tekstides. Seda, et maa on kerakujuline, aktsepteerisid juba Vana-Kreeka õpetlased ning ka keskaja teadlased. Nagu idee heliotsentrilisest süsteemist kui hereesiast, on ka idee ümmargusest Maast ajalooliselt pigem kiriku autoriteedi vähenemise kui teadusliku vaatluse küsimus.

Kuid 21. sajandilgi on neid, kes kas usulistel või muudel veendumustel on kindlad, et Maa meenutab pigem liuda kui palli. Teadlased aga on tüdinud sama juttu ühe uuesti ja uuesti selgitamast ning tahaksid teada: millal see ometi lõpeb?

Üks sotsiaalvõrgustiku Reddit kasutaja leidis aga teadlaste hädale lihtsa lahenduse. Miks ei võiks mõni telekanal korraldada tõsielusaate, kus lamemaalased Maa serva otsivad?

Kuid idee ei pruugi niisama lihtne olla. Nimelt usub suur osa lamemaalastest , et üle Maa serva näha ei saa, kuna serva ümbritseb jäämassiiv, mida omakorda valvavad sõjaväelased. Redditi kasutajad pakuvad, et ehk on keraskeptikute reality-saadet võimalik teha ka nii, et rühm lamemaalasi saadetakse põhja- või lõunapoolusele. Või kosmosesse. Viimane variant oleks, tõsi küll, telekanalile üsna kulukas.