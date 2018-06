Viimasel ajal saab aina rohkem kuulda õudseid lugusid sellest, kuidas linnupojad on inimeste ettevaatamatuse tõttu elu kaotanud. Küll panevad puukoolid hekiistikud koos linnupesadega müüki või siis hekseldatakse veetaimede niitmise käigus puruks ka veekogul olevad linnupesad koos nende asukatega. Eriti õõvastav oli kolmapäeval Saarte Hääles ilmunud artikkel. See kirjeldas, kuidas kümneaastane poiss loopis vigast lindu õhku ja seejärel trampis tema peal, kuni ta suri.

Miks arvab osa inimesi, et kui teine olend on neist nõrgem, annab see automaatselt õiguse vägivallatsemiseks, hooletuseks ja enda üleoleku näitamiseks? Nõrgemaid tuleks ju kaitsta, mitte neile kannatusi põhjustada. Kes siis veel peaks linde kaitsma kui mitte inimesed? Üleolev käitumine teiste loodusasukate suhtes näitab vaid meie rumalust.

Nagu ikka, saab siingi asi alguse kodusest kasvatusest ja koolitundidest. Võib-olla kõik ei taipagi ilma selgitustööta, et loomade piinamine ja tahtlik tapmine ei ole okei.