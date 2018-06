“Mulle meeldib jalgpall ja kui 2010. aastal sai teatavaks, et 2018. aasta MM toimub Venemaal, olin ma väga rõõmus,” teatas Šiškin. “Kuid toona oli see teistsugune Venemaa, kui oli veel mingi lootus. Siis ei suudetud ettegi kujutada, et riigis usurpeerib võimu kuritegelike ametnike kamp, valimistulemusi võltsitakse ning opositsionäärid, ajakirjanikud ja kunstiinimesed kupatatakse vanglasse.”

“Maailmameistrivõistlused pole selleks, et Putini kingataldu lakkuda,” rõhutas kirjanik, kelle sõnul oli samasugune fenomen 2014. aasta talvel Sotši olümpiamängude ajal. Aga pärast olümpiat annekteeriti Krimm ja algas sõda Ukrainas. Seetõttu ei tohtivat lasta Venemaal korraldada ühtki rahvusvaheliselt olulist spordiüritust, sest keegi ei oska isegi oletada, mis võib pärast selle lõppu toimuda. “Mis juhtub pärast MMi finaali?” küsis Šiškin retooriliselt.

„Seepärast kutsun Šveitsi föderaalnõukogu ja valitsust ning ka teiste demokraatlike riikide valitsusi üles boikoteerima MMi,“ kuulutas ta.

Ausatele inimestele on Venemaa väga halb maa

Šiškini kinnitusel võib nüüdisaegsel Venemaal teha kõike, mida süda ihkab, ja kirjutada ükskõik milliseid raamatuid. Põhiline on, et sul ripuks selja taga seinal Putini portree. Vene inimesed aga kipu riigipea vastu välja astuma, sest nad tahavad ellu jääda, mitte sattuda vanglasse või pagendusse. “Venemaa on hea koht riiki röövivatele bandiitidele ja idealistidele, kes on nõus asuma barrikaadidele, aga hiljem minema trellide taha. Neile aga, kes tahavad elada lihtsat ja ausat elu, on see väga halb maa,” ütles Šiškin.

Venemaa saatkond Šveitsis märkis tema sõnu kommenteerides, et kirjaniku viimane teos ilmus ligi kümme aastat tagasi ja sestsaadik on ta välja andnud väga solvavaid Venemaad puudutavaid pamflette. Mitmu korda premeeritud kirjanikku nimetati meediasse tunginud marginaalseks tindisolkijaks, kellele pole miski püha.

Saatkond avaldas ühtlasi kahetsust, et autoriteetne Šveitsi päevaleht hakkas Venemaad mustama, sest see on praegu lihtsalt moes.