Jaapanis on kanda kinnitamas uus alkohoolsete jookidekategooria, mille eesmärk on lihtne: teha inimesed lühema aja jooksul rohkem purju.

Riigi vananev rahvastik ja tarbijate muutuvad joomisharjumused on tunduvalt vähendanud kergemate alkohoolsete jookide, näiteks õlle, müügist saadud tulu, mistõttu peavad Jaapani suurimad pruulikojad välja mõtlema uusi viise sissetuleku suurendamiseks, kirjutab Bloomberg.

Lahendusena ilmusid poelettidele uued "joomiseks valmis" (ingl ready-to-drink ehk RTD) kokteilid, mille alkoholisisaldus on 8-9 protsendi kandis. Kangematele jookidele on kehtestatud kõrgemad maksud, mistõttu ei taha firmad 9 protsendi piirist üle minna. Alternatiivõlu valmistatakse kartulist või teraviljast destilleeritud alkoholi lahjendamisel maitseveega, mis pakendatakse seejärel värvilistesse ja silmatorkavate kirjadega purkidesse, et leti vahel jalutajale toode silma jääks.

Õllest kangemad joogid on populaarsed, sest nii saavad tarbijad end sama raha eest rohkem purju juua, ütles Euromonitori analüütik Akari Utsunomiya. "Jaapanlased hoolivad väga toodete hinnast: mida odavam, seda parem." Enim ostavad kangemaid jooke kontoritöötajad, kellel pole pärast pikka tööpäeva pikaks napsitamiseks aega. "Vana mehe jaoks on kiirelt ja odavalt purju joomine väga meeldiv," selgitas olukorda 58-aastane Abe Tokyost.

Paljudel jaapanlastel on probleeme alkoholiga, kuid ühiskonnas isiklikest probleemidest rääkimine on seal tabu ning seetõttu jääb tervis tihtipeale tagaplaanile. Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel oli 2013. aastal haiglates taastusravil 580 000 alkohoolikut. Tokyo lähedal asuva Komagino haigla taastusravi osakonna esimees Ryosuke Den ütles, et kangemad joogid viivad kergemini alkoholi kuritarvitamiseni. "Kõrge alkoholi sisaldusega RTD-sid on lihtne juua, mis viib sageli ületarbimiseni."