„Meie püüdleme selle poole, et seda prügi oleks igal pool maailmas vähem. Prügi teema on unikaalne, kuna see ei tekita polariseerumist. Ei ole oluline, mis soost või rahvusest keegi on. Kõik saavad aru, et prügi koht on prügikastis. Samuti ei ole inimest, kes arvaks, et tal on õigust prügi metsa alla visata. On ignorandid, kes viivad oma prügi metsa ja nad varjavad seda, sest nad saavad aru, et nad käituvad valesti,“ lisab Truuverk.

„Me oleme juba kümme aastat laias maailmas rääkinud prügi teemal ja vaikselt hakkab see inimestele kohale jõudma. Me ei ole otseselt öelnud, et kõik maailma riigid peavad koristama. Hoopis vastupidi, inimesed hakkasid maailmas ise meie poole pöörduma küsimusega, et eestlased, kuidas teie riik nii puhas on?“ kommenteerib Teeme Ära SA juhataja Eva Truuverk ülemaailmse koristuspäeva tekkimist.

Truuverk sõnab, et ühe päevaga tervet maailma prügist puhtaks saada ei ole võimalik. „See koristuspäev on vaid ühe protsessi algus.“

Teeme ära meeskond otsustas just Ülemiste linnakusse luua oma maailmakoristuse peastaabi.

„Linnak loob oma ökosüsteemi ja see on alguse saanud ühe inimese visioonist mõelda suurelt. Me ei tee lihtsalt tavalist büroohoonet. Me järgime jäätmekäitluse põhireegleid ja sorteerime prügi,“ sõnab Technopolis Ülemiste ASi müügijuht Tanel Olek.

Maailmakoristuspäeva puhul loodi ka spetsiaalne prügikaardistamise äpp World Cleanup.

„Tänu sellele äpile on inimestel võimalus näidata, kuidas nad aitavad kaasa puhtama maailma saavutamisele. Põhimõte seisneb selles, et inimesed raporteerivad leitud prügi. Kui tegu on väikse prügiga, siis oleks mõistlik see üles korjata ja prügikasti visata. Kui prügi on sellises koguses, mida pole võimalik kaasa võtta, siis oleks mõistlik see kaardistada,“ kirjeldab Teeme Ära tehnoloogia arendusjuht Kristiina Kerge äpi toimimist.

„Esimene samm on pildi tegemine. Peab silmas pidama, et pilt hõlmaks kogu prügi hunnikut, mille inimene leidis. Edasi on võimalik anda juurde informatsiooni. Vajalik on ära märkida prügi ohtlikus, kogus ja määrata prügi liik. Selleks, et see info jõuaks ühisele kaardile, on vaja see esmalt salvestada. Ja siis jõuabki kaardistatud prügi andmebaasi,“ lisab Kerge.

Selleks, et motiveerida eestimaalasi veelgi aktiivsemalt prügi kaardistama, kuulutas Maailmakoristuse meeskond täna välja prügikaardistamise võistluse, mis kestab 1. juulini. Võistluses lähevad arvesse Eesti territooriumil märgitud prügi punktid.

„Pange kokku tiim ja valige tiimi nimi. Kaardistamisel kasutage seda nime hashtagina. Liikuge looduses ja pange prügipunktid kirja. Esimesel juulil selgub, milline tiim on kõige rohkem kaardistanud ja see tiim on võitja. Meie huvi on, et kaardistatud oleks võimalikult palju probleemseid kohti,“ selgitab Eesti Maailmakoristamise Päeva juht Raimo Matvere.

Esitluse ajal voolis Hispaania kunstnik Susana Sanroman kohapeal elusa modelliga prügiskulptuuri. Prügi oli korjatud kokku Ülemiste City erinevatest kontoritest.

"Mina näen seda skulptuuri sellisena, et me kõik sünnime siia ilma alasti, ilma ühegi prügi tükita. Elu jooksul kogub inimene enda ümber hästi palju prügi. Ühel hetkel lahkub inimene siit elust, aga kogu see prügi jääb alles," selgitab Eva Truuverk oma nägemust skulptuurist.