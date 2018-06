USA presidendi Donald Trumpi kaubandusnõunik Peter Navarro lubas endale pärast G7 kohtumist krõbedat keelekasutust, öeldes, et Kanda peaministri Justin Trudeau sarnaste jaoks on põrgus eriline koht. Tänaseks on Navarro vabandust palunud.

Navarro sõnas teisipäeval, et oli viga nii öelda, vahendab New York Times. Väljaande sõnul on Valgest Majast taolist vabandust saada üsna haruldane.

Trumpi nõunik tunnistas, et kasutas pahameelt tekitanud sõnumi edastamisel sobimatut keelt. Navarro ütles oma vabandussõnad üritusel, mille oli korraldanud Wall Street Journal.