Euroopa Liidu seaduste järgi ei saa firmad toodete tavapärast kuju, näiteks kingataldu kaubamärgiga kaitsta. Van Haren väitis BBC Newsi teatel kohtus, et ka punase talla kasutamine langeb selle seaduse alla.

Euroopa Kohus otsustas, et Louboutini kingadele omane punane tald ei käi antud seaduse alla ning seega on see Louboutini kaubamärk.

Prantsuse disainer oli esimesed punatallakingad valmistanud 1993. aastal, kasutades oma assistendi punast küünelakki.