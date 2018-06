Seven Real Estate Advisors kinnisvarabüroo osanikuks sai 40 protsendiga 1Partner Kinnisvara.

“Seven’i põhiäri ei muutu - tegutseme jätkuvalt Seveni kaubamärgi all kohalike ja rahvusvaheliste suurettevõtete nõustamisettevõttena,” ütles Seven Real Estate Advisors’i tegevpartner Olev Mait Makk, kelle osalus ettevõttes on endiselt 50%.

1Partner Kinnisvara asutaja Taneli Tarumi sõnul tegutsevad ettevõtted samal turul, kuid erineva fookusega. “Meile oli huvitav koostöö rahvusvahelise nõustamisketiga ning ühtlasi saame kaasata suurprojektidesse Seveni kogenud ja hea kliendibaasiga konsultandid,” lisas Tarum.

“Omame koostöös 1Partneriga suuremat maaklerjõudu mahukamate kinnisvaraobjektide turule toomisel ja komplekssemate hangete läbiviimisel,” lisas Makk.

1Partner on Eesti üks juhtivatest kinnisvarafirmadest, mille põhiteenused on kinnisvara vahendamine, hindamine, haldamine ning ehitamine, arendamine ja kinnisvarainvesteeringute juhtimine. 1Partner Kommertskinnisvara osalus Seven Real Estate Advisors’is on 40%.

Seven Real Estate Advisors on üks juhtivatest ärikinnisvara nõustamisettevõtetest, mis pakub vahenduse, tehingunõustamise, hindamise ja analüüside ning varahalduse teenuseid.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

