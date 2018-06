Enda sõnul kohutavalt uje briti koolitüdruk Courtney Hadwin (13) tegi Ameerika talendisaates "America's Got Talent" niivõrd rokkiva etteaste, et kohtunikud saatsid ta otse veerandfinaali.

Durhamist pärit tüdruk kandis Otis Reddingi hiti "Hard to Handle" ette lausa Janis Joplinit meenutava tämbri ja säärase sisseelamisega, et vaimustatult huilgas nii publik kui ka žürii. Kohtunik Howie Mandelile avaldas noore lauljatari esinemine sellist muljet, et ta saatis tüdruku otse veerandfinaali.

Daily Maili teatel pole Courtney talendišõudes algaja - Briti laste "The Voice'is" jäi ta napilt peaauhinnast ilma.