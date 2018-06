13.-14. juulil toimub Eesti ilusaimas rannakuurordis festival Võsu Jazz koos Võsu Muusikapäevadega, mille kõik kontserdid on mõlemal päeval tasuta.



13. juulil viivad Võsu Muusikapäevad külastajad ringreisile uut Võsu-Käsmu kergliiklusteed avastama. Esimene kontsert toimub Võsu Sadamas ning viimane Käsmus, kergliiklustee teises otsas. Päeva kõrgpunktiks on õhtune Võsu Jazzi avamine sõnavõttude ja United Jazz Collective esinemisega. Viimane on unikaalne ansambel, mille liikmed on pärit Rootsist, Venemaalt, Lätist ja Eestist.



Laupäevased, 14. juuli aiakontserdid kutsuvad nii kohalikke kui külalisi Võsu kauneimatesse aedadesse, kus on võimalik nautida kõrgetasemelisi muusikuid, head toitu ning maagilist õhkkonda. Olles üks Põhja-Eesti suurimaid puhkuse sihtkohti, on Võsu ideaalne asupaik suurepärase gurmeefestivali läbiviimiseks.



Nädalavahetuse peaesineja on äsja Taanis Carl Priseni auhinna võitnud Sinne Eeg. Sinnet peetakse üheks Skandinaavia parimaks džässvokalistiks ning ta on võitnud parima Taani džässalbumi auhinna kolmel korral. Eeg on esinenud suurimatel džässfestivalidel üle maailma ning jõuab 14. juulil ka Võsu Jazzi lavale.



Juba traditsiooniliselt on Võsu Jazzil alati üks Eesti legendaarne artist, kelle kontsert toimub algselt Georg Otsale ja hiljem Mikk Mikiverile kuulunud aias – sel aastal on jõudnud kord Kärt Tomingani, kes esitab Raimond Valgre ja teiste sarnaste artistide repertuaarist koosneva kava. Järjepidevust loova valikuna on alati esinenud ka üks Eesti kaasaegne artist, kelleks on sel aastal Hedvig Hanson. Lisaks astuvad üles Marek Taltsi trio ja Toomas Rulli ansambel.



Kõige populaarsema ja ilusama asukohaga kontsert on alati toimunud suvilate piirkonnas, tiigi ääres. See on ka korraldajate üks suuremaid lemmikuid ning sel aastal otsustati tollele asukohale erilist tähelepanu pöörata. Tiigi kontserdi esinejaks on Saksa Michael Buble’ks nimetatud Torsten Goods, kes annab ajaloo parimate armastuslaulude kontserdi.

Kontserdi täpse programmi ja asukohad leiab kodulehelt.