Siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu leppisid täna kokku päästjate ja päästeteenistujate palgatõusu lõplikus jaotuses, mille järgi tõuseb päästjate keskmine põhipalk tulevast aastast tuhande euroni ehk 23,6 protsenti.

2019. aasta lisaeelarvest eraldati päästeameti palgafondi kasvuks 7,9 miljonit eurot ehk 19,8% ameti palgafondist. Eelkõige tõuseb lisaraha arvelt päästeameti eesliinitöötajate ehk päästjate palk.

„Tegemist on ajaloolise läbimurdega – kui me varasematel aastatel oleme astunud väikesi samme palgatõusu poole, siis nüüd on tegemist suure spurdiga õiges suunas,“ ütles siseminister Andres Anvelt, kes lubas, et päästjate palk jätkab tõusmist ka tulevikus ning lõppeesmärk on see, et päästja saaks vähemalt Eesti keskmist palka.