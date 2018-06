Elektra kasuks otsustades ei saanud määravaks luksus, vaid asjaolu, et majutuspaik on sobiv töötegemiseks ning selle saab tervenisti kasutusele võtta. Kahenädalase majutumise eest Elektras tuleb riigipeal koos kaaskonnaga välja käia 4000 eurot.

Tööd teeb president Narva kolledžis, kus tema käsutuses on nõupidamisteruum ja paar kabinetti.

Presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo sõnul on presidendi otsus initsieeritud hiljutistest sündmustest Ukrainas, millest ajendatuna Narvat külastas terve hulk välisajakirjanikke. „Kui riigijuht pühendab terve kuu oma ajast Narvale, on selle loomulikult omad põhjused. Ehkki Narvas ei ole uut konfliktikollet, tunnetame, et Narva seisab natukene omaette.”

Riisalo selgitas, et riigipea Narvas olemise mõte on Eesti ja Ida-Virumaa kokku lõimida, et kellelgi ei tekiks enam kummalist küsimust: kas Narvas ööbida on turvaline?