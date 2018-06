Uurides ERR-ist, kui palju kandidaate „Eesti laulu“ produtsendi kohale kokku kandideeris, vastas ERR-i elamussaadete toimetuse juhataja Karmel Killandi, et kuna ERR-is otsitakse ka „Eesti laulu“ produtsendi kohale pürgijad klassikalise töövestluse alusel, on tegu konfidentsiaalse infoga.

Aasta alguses teatas Mart Normet, kes „Eesti laulu“ projekti juba kümme aastat vedanud, et tema kavatseb ameti maha panna. Hetkel käib ERR-is valimisprotsess ning juba selle nädala lõpuks peaks selguma, kes Eesti suurimat muusikakonkurssi juhtima hakkab. Sõelale on jäänud kolm täiesti omanäolist kandidaati: muusik Tomi Rahula, basskitarrist ja muusikaprodutsent Danel Pandre ning teleprodutsent Jarmo Seljamaa.

„Pigem ma kinnitaksin, et need kandidaadid, kes jäid viimasesse vooru, on tugevad ja õiged kandidaadid. Nad olid teinud väga põhjaliku eeltöö, miks neile „Eesti laul“ meeldib ja kuidas nad seda arendaksid. Olime selle üle väga rõõmsad,“ sõnab ta.

Võib tunduda ebatavaline, et muusikud nagu Tomi Rahula ja Danel Pandre telesaate produtsendi kohale kandideerida soovivad. Ka Killandile tuli see meeldiva üllatusena. „Natuke tuli, kinnitan. See oli pigem positiivne üllatus, sest nad on selle maailmaga väga hästi tuttavad,“ ütleb ta. „Aga ka Jarmo (Seljamaa – toim.), sest ta on ise kaua aastaid laulnud ja nüüd on tal produtsendina magistrikraad. Valik oli meie jaoks tore ja uhke,“ kinnitab ta.

Killandi sõnul kohtuti kandidaatidega kahes voorus, kus nad pidid läbi tegema kaks väga põhjalikku ülesannet. Igal kandidaadil on ka väga konkreetne plaan ja visioon, mida nad „Eesti laulu“ produtsendina täide viima hakkaks.

„Süda on rahulik, sest kõigil olid väga konkreetsed ideed. Nad olid asja peale mõelnud, nad ei tulnud niisama, et vaatame, et me põhimõtteliselt saame aru, kuidas üks suur telesaade ja kontsert üles ehitub. Igaühel on väga selged tugevused ja toredad ideed,“ räägib ta.

Otsus, kellest siiski uus „Eesti laulu“ juhtvedur saab, selgub naise sõnul selle nädala lõpus. Žürisse kuuluvad, lisaks Killandile endale ETV peatoimetaja Marje Tõemäe ning ERR-i juhatus. „See on väga läbikaalutud otsus,“ kinnitab Killandi.

„Eesti laulu“ endine produtsent Mart Normet uue juhi valimisprotsessis kaasa ei löö. „Mart Normet seekord ei saa sõnaõigust, ta oli ise sellega ka väga nõus. Ta ütles kohe seda, et ta hoiab sellele projektile väga pöialt, aga tal oleks väga keeruline osaleda otsustamisprotsessis,“ kommenteerib Killandi.