"Eesti laulu" produtsendiks pürgijate sõelale on jäänud kolm meest: basskitarrist ja muusikaprodutsent Danel Pandre, muusik Tomi Rahula ning teleprodutsent Jarmo Seljamaa. "Minul on neile ainult üks küsimus: mida need kolm inimest televisiooni tegemisest teavad?" sõnab Juhan Paadam.

Pikaaegne eurolaulu peaprodutsent on seisukohal, et Eurovision on eelkõige televisioonisaade ja alles siis lauluvõistlus. "Lähtume sellest, et me teeme endiselt saadet. Rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasemel," lausub Juhan.

"See ongi minu küsimus: milline on nende televisiooni tegemise alane professionaalsus?" rõhutab Paadam.