USA vastuluurejuht William Evanina soovitas Venemaale jalgpallimaailmameistrivõistluste finaalturniiri mänge vaatama suunduvatel ameeriklastel jätta elektroonikaseadmed, seal hulgas mobiiltelefonid, koju, vahendab agentuur Reuters.

Evanina sõnul ei maksa kahelda, et kõik elektroonikaseadmetes sisalduvad andmed, aga eriti teie isiklik info, võib olla kättesaadav Venemaa valitsusele või küberkurjategijatele.

Kõige enam on löögi all riigiametnikud ja kõrgetasemelised ärimehed, kuid huviorbiiti võivad sattuda ka lihtsad kodanikud. „Ärge arvake, et te olete sihtmärgiks saamiseks liiga ebaoluline,“ hoiatas USA vastuluurejuht.

Kui mingil põhjusel ei saa aga elektroonikaseadmete kaaasavõtmisest loobuda, siis võtke Venemaale kaasa ajutine seade või seadmed ning nende mittekasutamisel eemaldage alati patareid, õpetas Evanina.

Analoogilised soovitused on antud Venemaale suunduvatele brittidele ja sakslastele. Telefonikõnede pidamiseks tuleks aga kasutada nutitelefoni asemel tavalist nuppudega mobiiltelefoni, mille puudub juurdepääs internetile. Samuti ei tohi neisse salvestada tööalaseid kontakte.