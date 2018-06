Tänases riigikogu infotunnis käsitleti muuhulgas ka alkoholiaktsiisi teemat. Rahandusminister Toomas Tõniste enda sõnul aktsiisi laekumises probleemi ei näe.

Vabaerakonna liige Monika Haukanõmm tõi välja, et tänavune alkoholiaktsiisi laekumine peaks arvestuste järgi olema suurem kui mullu. Haukanõmme meelest on see soovmõtlemine ning ta uuris Tõnistelt, kuidas selline plaan täita kavatsetakse.

Tõniste vastas, et kevadprognoosis tehti korrektuure teadmises, et aktsiisi laekumine on väiksem. "Tänu järgmise aasta aktsiisitõusu ärajäämisele väheneb ka prognoos aktsiisi laekumiseks," tõdes Tõniste, kuid lisas, et käesoleva aasta nelja esimese kuu põhjal võib öelda, et laekumised on plaanipärased.