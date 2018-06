James Franco, Milla Jovovich, Snoop Dogg, Method Man ja Lucy Liu. Idee, mis meenutab justkui 2015. aasta suurfilmi „Mad Max: Raevu tee“. Paberil võiks tunduda, et „Tulevikumaailm“ hoiab kõiki trumpkaarte enda käes (kui ääretult tobe ja klišeeline nimi muidugi välja arvata). Reaalsus on aga see, et tegemist on läbi aegade kõige halvema „filmiga“, millele minu silmad kinosaalis tunnistajaks on pidanud olema.

James Franco on veider mees. Iga suurema hiti kohta võib mehe resümeest leida ka paraja portsu korralikku rämpsu, ent mitte kunagi varem pole need prügihunnikud olnud niivõrd rõlgelt lehkavad, kui kõnealune „linateos“ (usun, et ei pea pikalt lahti seletama, miks too sõna jutumärkide vahel pesitseb).