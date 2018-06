Tänased Põhja-Korea ajalehed nimetavad Kim Jong-uni ja ja Donald Trumpi kohtumist suureks võiduks riigile.

(AFP/Scanpix)

BBC tuletab meelde, et Põhja-Korea meedia on valitsuse tugeva ja põhjaliku kontrolli all, mistõttu avaldatakse vaid positiivset infot. Harva kajastab riigimeedia Kim Jong-uni tegevusi reaalajas.

Kuid kolmapäevastel lehtedel ilutsesid fotod eilsest tippkohtumisest Singapuris. Riiklik ajaleht Rodong Sinmun teatas esilehel, et tegemist oli sajandi kohtumisega.