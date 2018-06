XXVI Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas täna õpitubade ajakava ja lisaprogrammi. Lisaks põhiprogrammile, kuhu sel aastal kuulub kokku seitse lava ja toimub ligi 70 kontserti, leiab pärimusmuusika festivali kavast matkasid, õpitubasid, tantsumajad, pillilaada ja ka maakonnakontserdid. Sellega on kogu festivali programm avalik ja kodulehel kõigile nähtav.

Viljandi pärimusmuusika festivali kommunikatsioonijuht Heli Luik peab tänavust festivali mitmekesiselt põnevaks: "Valikut on tõepoolest seinast seina, alates laste laulu- ja mängutubadest ja lõpetades Rasmus Puuri juhatatava kontsert-loenguga "Cyrillius Kreek ja rahvaluule", sekka kõiksugu lahedaid laulutubasid nii naistele kui meestele."

Ka külalised välismaalt pakuvad võimalust kultuurikümbluseks. "Eksootiliseim on vast kohtumine Hiina traditsioonilise rahvapilli guzheng'iga, mida tutvustab ansambel Sound of Dragon. Ka Austria tantsude õpituba on tulemas ja väga palju põnevat veelgi," lisas Luik.

"Nagu ikka on Viljandi pärimusmuusika festivalil Roheline lava, kus toimub igasugu põnevaid kohtumisi nii uute kui vanade tuttavatega. Matkaprogrammi teevad eriliseks täiskuumatk ja retked Ott Sandrakuga. Traditsiooniks kujunenud pillilaat, tantsumajad ja Ööülikool on samuti oma vanas headuses olemas." Eraldi tähelepanu juhib Luik maakonnkontsertidele: "Maakonnakontserdid toimuvad tõeliselt ägedates paikades, kuhu vast niisama ei satukski, näiteks Maailma Kõige Üksildasemas Lambipoes. Lisaks on mõlemad Viljandi maakonnas toimuvad kontserdid tasuta. Folk pakub sajaga elamusi!"