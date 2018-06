Tallinna Sadama aktsionäride nimekiri on nüüd avalik. Suurim aktsionär on Eesti riik ehk majandusministeerium, kelle käes on 67 protsenti aktsiatest.

Järgnevad Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedish Clients (SEB) 5,22 protsendi ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 3,55 protsendiga.

Neljandal kohal on SEB progressiivne pensionifond 2,47 protsendiga aktsiatest ja viiendal LHV pensionifond L 1,97 protsendiga Tallinna Sadama aktsiatest.