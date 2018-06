Het #staatsbezoek aan #Estland is begonnen. Dit jaar viert Estland 100 jaar onafhankelijkheid. Gedurende 2018 worden 100 jonge eikenbomen geplant waaronder deze jonge eik door Koning Willem-Alexander. De eik heeft in Estland een symbolische waarde. De vaak kronkelende eik symboliseert de weg naar de Estse onafhankelijkheid. Daarnaast komen eikenbladeren ook terug in het Wapen van Estland. De eik vormt een tastbare bijdrage van het staatsbezoek aan de toekomst van Estland. #NLEE #EV100 #estonia100 #koning 📸 ANP

A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) on Jun 12, 2018 at 7:53am PDT